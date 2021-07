Sviluppo del seno in una bimba di un anno

Una domanda di: Gabriella

Ho una bambina di un anno che ha uno sviluppo del seno precoce. Mi

devo preoccupare? Mi sembra strano ed è ancora presto. Mi potete dare delle

spiegazioni e consigli, ci sono dei controlli che è opportuno fare?

Vi ringrazio anticipatamente.



Gianni Bona Gianni Bona

Gentile signora,

ci sono varie ipotesi. La prima è che il seno della sua piccola appaia pronnciato per via di un accumulo di grasso: capita ai bambini paffutelli e non desta preoccupazione. Ma quetso può saperlo solo lei perché non mi ha detto quanto pesa la bambina. Se scartiamo questa possibilità, dobbiamo pensare a una risposta agli estrogeni contenuti sia nel latte materno sia nelle carni bianche che sono quelle che si propondono fin dall’inizio dello svezzamento. Mi chiedo comunque se già alla nascita la bambina presentava o no le mammelle gonfie (telarca del neonato): questa eventualità esprime appunto una particolare sensibilità all’effetto degli estrogeni materni. Comunque sia, per il momento direi che non c’è nulla da fare, se non tenere controllata la situazione per vedere come evolve: nella stragrande maggiornaza dei casi, tutto si risolve spontaneamente con il passare dei giorni (nel frattempo, offra alla bambina poca carne, specialmente se bianca, come del resto è opportuno fare a prescindere dal rigonfiamento delle mammelle). Le consiglio quindi di confrontarsi con il suo pediatra per eventualmente stabilire con lui con che cadenza fargli visitare la bambina. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto