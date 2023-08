Tabella delle beta-hCG: le settimane di gravidanza da quando sono conteggiate?

Una domanda di: Eleonora

Gentilissima Dott.ssa, ho eseguito in data odierna la mia prima analisi del sangue per la rilevazione dell’HCG. Il risultato è 573,6. Ho concepito tra giorno 1 e giorni 5 Agosto. Il primo giorno del mio ultimo ciclo è il 21 Luglio. La mia domanda è: le settimane di cui si tiene conto per capire se i valori della beta sono in linea, tengono conto del momento in cui si è concepito, o dell’ultima mestruazione? Perché nel primo caso, il risultato sarebbe nella norma, nel secondo no. Sono molto preoccupata. Attendo sue. Grazie.



Cara signora, la sua è una domanda molto bella e pertinente. Lei oggi, secondo il calendario ostetrico che conteggia le settimane di gravidanza a partire dalla data di inizio dell’ultima mestruazione è in 5 settimane + 0 giorni. Ma in realtà, lei non può aver concepito il giorno di inizio dell’ultima mestruazione, ma circa 14 giorni dopo (il 14° giorno è considerato quello del concepimento per convenzione, in modo approssimativo dunque). Del resto lei stessa indica come possibile data del concepimento i giorni dal’1 al 5 agosto (tenga presente che gli spermatozoi possono vivere alcuni giorni nell’apparato genitale della donna, quindi il concepimento può avvenire anche qualche giorno dopo il rapporto sessuale). La produzione dell’ormone beta-hCG (gonadotropina corionica umana) inizia, come è ovvio, dopo il concepimento e, come lei ha intuito, la tabella con indicati i vari valori delle beta settimana per settimana che ha trovato nel referto del laboratorio si riferisce alla data del concepimento, quindi conteggia le settimane di gravidanza a partire da due settimane dopo la data di inizio dell’ultima mestruazione. Significa che lei oggi è in terza settimana effettiva e quindi il valore delle sue beta è perfetto (secondo tabella, in terza settimana deve essere compreso tra 330 e 10200). Le consiglio ora di non effettuare altri prelievi per dosare ancora le beta: il sangue in questo momento le serve! Una volta stabilito che la gravidanza è iniziata basta così (sarebbe, in realtà sufficiente anche il semplice test che si effettua sulle urine). Le consiglio invece di fissare dal suo ginecologo la prima visita con ecografia, meglio se non prima della sesta settimana finita: sarà in questa occasione che saprà con sicurezza come sta evolvendo la sua gravidanza, perché sarà allora che diventerà possibile visualizzare l’embrione e il battito del suo cuoricino. Cari saluti.

