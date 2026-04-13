TAC addome prima di sapere di essere incinta: ci sono rischi?

Dottor Marcello Orsi A cura di Marcello Orsi - Dottore specialista in Radiologia Pubblicato il 13/04/2026 Aggiornato il 13/04/2026

Nelle primissime fasi del concepimento vale la regola del tutto o del nulla: se un'irradiazione danneggia l'ovocita, la gravidanza non si avvia, se inizia significa che non c'è stato un danno cellulare rilevante.

Una domanda di: Patricia
Il giorno 21 marzo ho eseguito una TAC addome con mezzo di contrasto 120 ml di iopamidolo 370. Ho scoperto di essere incinta il giorno 6 aprile. Indicativamente il mio periodo fertile doveva essere la settimana del 17/03 ultima mestruazione il giorno 6 marzo. Ho 43 anni quali rischi ci possono essere in questo caso (radiazioni e mezzo di contrasto)? Grazie mille.

Dottor Marcello Orsi
Dottor Marcello Orsi

Gentilissima lettrice,
mi sento di rassicurarla: in radiobiologia, per le primissime fasi (ancora prima che lei sapesse di essere incinta), vige questa regola: se un'irradiazione danneggia l'ovulo, la gravidanza non avviene; se la gravidanza prosegue, significa che non c'è stato un danno cellulare rilevante. Tuttavia le consiglio di prendere contatto con il centro diagnostico dove ha effettuato l'esame per avere tutte le informazioni utili e specifiche del suo caso, da fornire al ginecologo che la seguirà per la gravidanza. Cordiali saluti.

TAC addome prima di sapere di essere incinta: ci sono rischi?

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