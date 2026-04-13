TAC addome prima di sapere di essere incinta: ci sono rischi?

Una domanda di: Patricia

Il giorno 21 marzo ho eseguito una TAC addome con mezzo di contrasto 120 ml di iopamidolo 370. Ho scoperto di essere incinta il giorno 6 aprile. Indicativamente il mio periodo fertile doveva essere la settimana del 17/03 ultima mestruazione il giorno 6 marzo. Ho 43 anni quali rischi ci possono essere in questo caso (radiazioni e mezzo di contrasto)? Grazie mille.