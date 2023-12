TAC alla testa in 15^ settimana di gravidanza: ci sono rischi?

Una domanda di: Alessia

Giorno fa ho subito un incidente stradale e sono a 15 settimane di gravidanza. In ospedale mi hanno sottoposta alla TAC al cranio senza contrasto per escludere un trauma cranico. Adesso ho molta paura, non riesco a non pensare a quali danni potrebbe aver subito il mio bambino a causa dei raggi X.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Alessia, la dose di radiazioni assorbita dopo una TAC cerebrale è di molto inferiore alla soglia considerata pericolosa per lo sviluppo del feto. Inoltre, è alquanto probabile che nel corso della TAC siano state utilizzati gli accorgimenti per diminuire ulteriormente l’esposizione del bambino, inoltre l’esame è stato eseguito dopo il I trimestre (periodo in cui è necessaria una prudenza maggiore). Non ci sono, pertanto, particolari motivi per ritenere che la TAC abbia aumentato i rischi per il bambino. Cordiali saluti e buone feste.

