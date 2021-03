TAC con contrasto poco prima del concepimento: ci sono rischi?

Una domanda di: Ilaria

Il 6 marzo al mattino ho effettuato la TAC al collo con mezzo di

contrasto. Il 24 marzo ho scoperto di essere in dolce attesa del secondo

figlio, e la data del concepimento sarà sicuramente il 9 marzo. Ci possono

essere complicanze dovute al liquido di contrasto? Può aver compromesso in

qualche modo gli ovuli ? In oltre il 9 mattina ho fatto una fiala di

cortisone. Sono un po’ in ansia per questa situazione.

Grazie in anticipo per la risposta.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Ilaria,

i mezzi di contrasto utilizzato nell’ambito degli esami diagnostici (TAC, risonanza magnetica) non sono associati a un aumento del rischio di malformazioni se somministrati in gravidanza.

Lo stesso vale per l’uso occasionale di farmaci cortisonici.

Nel suo caso, inoltre, è probabile che l’esposizione sia avvenuta in un periodo molto precoce della gravidanza, prima che avesse inizio la formazione degli organi embrionali.

Cordiali saluti.

