Tac prima di sapere di essere incinta

Una domanda di: Liana

Scrivo perché di recente ho fatto una tac senza sapere di essere incinta.

Per la precisione l’esame l’ho effettuato il 13/10/2020 e presumibilmente la data della fecondazione risale ad inizio ottobre, 4/10-8/10.

Prima della tac, per sicurezza, ho fatto il test di gravidanza, ma era negativo.

Il 07/11/2020, ho rifatto il test che è risultato positivo.

Volevo capire se la tac ha delle conseguenze negative sul feto?

Ringraziandola per la disponibilità, porgo distinti saluti.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora ,

Gli effetti di una procedura radiologica effettuata nelle primissime fasi della gravidanza seguono una cosidetta legge del tutto o del nulla. In sostanza se la gravidanza prosegue significa che non sono stati prodotti danni. Per contro un danno avrebbe come conseguenza l’aborto: non c’è cioè via di mezzo, il tutto o il nulla.

Le suggerisco comunque di verificare l’evoluzione della sua gravidanza con il dosaggio delle beta-hCG nel sangue (almeno due misurazioni a distanza di un paio di giorni) oppore con una ecografia da effettuare intorno alla sesta settimana. Mi faccia sapere, se lo desidera. Cari saluti.

Cordiali saluti



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto