Talco: è cancerogeno?



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

il danno cancerogeno è legato soprattutto al talco presente in dispositivi medicali locali per contraccezione in area vaginale, ma anche per creme contenenti talco applicate sulle parti intime. Quindi evitare crema con talco nelle zone del pannolino. Il rischio è comunque molto basso. Cordialmente.



