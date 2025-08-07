Talco: è cancerogeno?

Il talco è stato recentemente classificato come "probabile cancerogeno": meglio dunque evitare i prodotti per bambini che lo contengono.

Una domanda di: Sara
Buongiorno, vorrei sapere alla luce delle notizie riguardo la classificazioni del talco come probabilmente cancerogeno, se questo discorso vale anche per il talco inserito come ingrediente nelle creme per il cambio pannolino. Grazie.

Gentile signora,
il danno cancerogeno è legato soprattutto al talco presente in dispositivi medicali locali per contraccezione in area vaginale, ma anche per creme contenenti talco applicate sulle parti intime. Quindi evitare crema con talco nelle zone del pannolino. Il rischio è comunque molto basso. Cordialmente.

