Tamoxifene: è possibile una gravidanza mentre lo si assume?

Una domanda di: Dody

Ho 47 anni prendo Tamoxifene per un tumore al seno operato 6 anni fa e devo continuare per 10 anni. Ho fatto chemioterapia e radioterapia era un tumore

ormonale ho fatto enantone per 5 anni, ora ho smesso e le mestruazioni sono regolari ma non rimango incinta. Posso avere una gravidanza pur assumendo

Tamoxifene o mi consiglia una fecondazione assistita con ovodanazione?



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

assumendo il tamoxifene non è ipotizzabile la gravidanza. Inoltre, a 47 anni, indipendentemente dalla sua storia e dal tamoxifene, le probabilità di gravidanza sono nulle. L’unica chance sarebbe una ovodonazione, ma dovrebbe parlarne con il suo oncologo relativamente alla sospensione del tamoxifene. Tenga però presente che una ovodonazione a questa età ha comunque dei rischi. Cordialmente.

