Tamoxifene: si può sospendere per cercare una gravidanza (a 48 anni)?

Una domanda di: Alessandra

Salve, a marzo 2022 mi hanno diagnosticato un tumore al seno maligno g 1. Ho fatto la quadrantectomia e ho fatto 21 radio terapia. Ho 48 anni e una terapia in atto di decapeptyl e tamoxifene: è possibile sospenderla per avere una gravidanza col mio compagno? Lui non ha figli, io avuto tre gravidanze e tutte parto normale. Cosa mi consiglia? Rischio qualcosa,o non c’è più speranza per una gravidanza alla mia età? Grazie mille.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

una gravidanza a 48 anni è praticamente impossibile. Quei pochi casi spontanei esitano in aborto. Inoltre eventuali chemioterapie eseguite (se le ha fatte), peggiorano ulteriormente la riserva ovarica.

Non credo sia ragionevole sospendere l’uso del tamoxifene che ha uno scopo nel preservarla dalle recidive.

Buona giornata.

