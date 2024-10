Tampone cervicale negativo dopo una cura con antibiotico: conviene ripeterlo?

Una domanda di: Doriana

Ho eseguito un tampone cervicale causa aborto e mi è stato riscontrato ureaplasma parvum assieme a gardnella. Con primo ciclo di antibiotico durato 7 giorni di zitromax due volte al giorno + crema meclon non è andato via. Ho rifatto 10 giorni di antibiotico (bassado due volte al giorno + meclon crema) tampone risultato negativo. Mi sorge però un dubbio che mi spinge a rifare il tampone in quanto essendo che nell’ospedale in cui mi reco i tamponi vengono fatti solo una volta alla settimana ho eseguito il tampone solo 5 giorni dopo la fine della terapia non pensando che potesse darmi un falso negativo. Mi conviene rifarlo?



Francesco De Seta Francesco De Seta Gentile signora,

la positività dell’ureaplasma parvum non ha un chiaro significato clinico con quanto le è capitato. Ancora oggi ci sono molti dubbi se e quando tale microrganismo giochi un ruolo dannoso, anche in gravidanza. Nel suo caso non rifarei, al momento e se asintomatica, alcun ulteriore controllo. Cordialmente. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Leggi anche: