Tampone positivo allo streptococco ma con l’antibiotico tosse e febbre non passano

Una domanda di: Sabrina

Mio figlio 11 anni ha febbre da una settimana. Eseguito tampone e positivo allo streptococco. Ha preso al momento tre dosi di antibiotico ma la

febbre persiste con picchi di 38/38.5. Ha tosse e lieve mal di gola. La mia domanda è: perché nonostante la cura antibiotica la febbre non passa?

Grazie.



Giorgio Longo Giorgio Longo

Gentile signora,

la tosse è un sintomo che non fa parte della faringotonsillite da streptococco. Se poi consideriamo che la febbre da streptococco si spegne sempre entro 24 ore dall’inizio della terapia antibiotica, abbiamo buoni motivi per dubitare che si tratti di una faringite dovuta a questo germe. Consideri che lo streptococco, specie in periodi epidemici, si rileva con tampone positivo in quasi un bambino su tre. Si tratta di quella condizione che definiamo come “ portatore sano”. Per concludere ritengo che sfebbrerà a breve e che si tratta di una delle tante infezioni respiratoria virale tipica di questi mesi. Cordialmente.



