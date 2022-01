Tampone positivo: dopo quanto il vaccino?

Una domanda di: Clara

Le mie figlie di anni 5 e 11 anni hanno effettuato la prima dose di vaccino anti-CoVid-19 una l’8 gennaio, l’altra il 14 gennaio. Questa mattina 27 gennaio risultano entrambe positive al tampone.

La mia domanda è: dopo quanto tempo possono effettuare la seconda dose del vaccino? Anche perché la più grande da luglio dovrà avere il suo bel green pass per accedere nei luoghi pubblici… grazie mille.

Cordiali saluti.





Fabrizio Pregliasco Fabrizio Pregliasco

Gentile signora,

il vaccino può essere fatto a 120 giorni dalla guarigione, che si esprime con la negativizzazione del tampone. Con cordialità.

