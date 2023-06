Tampone vaginale: dopo quanto farlo se si sta assumendo un antibiotico?

Una domanda di: Anna

Gentile dottore, vorrei sapere quando posso fare il tampone vaginale per la ricerca completa, se devo assumere l’azitromicina da 500 mg per 3 giorni

(finisco domenica) a seguito di un intervento odontoiatrico. Ho sentito pareri contrastanti, chi parla di 6 giorni da sospensione, chi di 3-4

settimane. Mi piacerebbe farlo appena sarà possibile per risolvere la mia problematica. La ringrazio.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Anna,

le suggerisco di sottoporre il suo quesito al ginecologo/alla ginecologa.

L’azitromicina viene eliminata lentamente dall’organismo e sono necessari più circa 15 giorni perché l’antibiotico sia completamente eliminato.

In genere, però, le indicazioni fornite alle donne che devono effettuare un tampone vaginale è di attendere almeno 5-7 giorni dal termine di una terapia antibiotica, indipendentemente dal tipo di farmaco utilizzato. Personalmente mi atterrei a questa raccomandazione, ma sono certo che il ginecologo/la ginecologa saprà fornirle le indicazioni più opportune.

