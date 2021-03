Tampone vaginale e lieve sanguinamento in gravidanza

Una domanda di: Jessica

Ho una piaghetta e sono a 15+1. Stamattina ho fatto il tampone vaginale, e

ha iniziato a sanguinare un pochino. Non devo preoccuparmi per il

piccolo/a vero? Sono alla mia prima gravidanza e mi preoccupo facilmente.

Grazie.





Sara De Carolis Sara De Carolis

Gentile Signora,

Se ha sanguinato lievemente dopo il tampone, non deve preoccuparsi.

Al bimbo (o bimba) non accade nulla, poiché la perdita di sangue proviene dal collo dell’utero e non dal corpo. Comunque benvenuta nel club della mamme che appunto si preoccupano sempre per i loro piccolini. Buon proseguimento della gravidanza, tanti cari saluti.

