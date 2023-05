Tampone vaginale: può causare sanguinamento?

Una domanda di: Maria

Sono alla 14 settimana di gravidanza e stamattina ho fatto l’ecografia e poi dei tamponi vaginali. Mentre la dottoressa faceva il tampone ho sentito dolore, subito dopo ho avuto delle perdite di sangue. Adesso ho dolore e forte bruciore quando urino e macchie di sangue quando mi asciugo. Può essere dovuto al tampone?



Gentile signora, mi sembra poco verosimile che una manovra così poco invasiva abbia creato tutti questi disturbi. Probabilmente dipendono dal motivo per cui la ginecologa ha ritenuto necessario effettuare il tampone. Ha ipotizzato forse un’infezione vaginale? Beva tanta acqua per cercare di ridurre il bruciore quando urina, mentre attenda un po’ per vedere se le perdite di sangue cessano. Se tutti i fastidi persistessero magari faccia un altro controllo.



