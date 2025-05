Tamponi vaginali positivi: quale alternativa alla doxiciclina?

Una domanda di: Angelica A seguito di tamponi vaginali, sono risultata positiva a Gardnerella (ogni volta che faccio questi esami è presente), e Ureaplasma. Mi è stato prescritto BASSADO, insieme a ovuli vaginali(Flagyl), e Crispact bustine. Il problema è che io soffro di ipertensione endocranica da 13 anni, e il BASSADO è controindicato nel mio caso… cosa potrei assumere, in alternativa, che non mi causi reazioni neurologiche e che sia sicuro (sto cercando una gravidanza)? Dovrebbe essere trattato anche il mio compagno con antibiotici, per evitare recidive? Ringrazio anticipatamente.



Francesco De Seta Francesco De Seta

Gentile signora,

suppongo che il\la collega le abbia prescritto l’antibiotico orale per l’infezione da ureaplasma. Pertanto l’alternativa al bassado è la claritromicina (2 volte al giorno per una settimana). Le ricordo che la sola presenza di gardnerella non basta per affermare la presenza di una vagitosi batterica, disturbo che per essere diagnosticato richiede un esame specifico che si chiama "vetrino con colorazione gram". Non ci sono evidenze certe sui benefici del trattamento del partner, se asintomatico. Resto a sua disposizione, saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto