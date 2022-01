Tanta ansia in gravidanza

Una domanda di: Serena

Confido nel suo aiuto. Le riassumo la situazione: 13/12 ultimo ciclo.

5/01 perdita gelatinosa e trasparente ad albume d’uovo Rapporti non protetti dal 26. 12 al 6. 01 tutti i giorni tranne 31. 12, 1.

01 e 4. 01

10/01 leggere perdite marroncine durate fino al 19/01

16/01 test clear blue positivo rivela 1-2 settimana

16/01 beta a 10

17/01 beta a 23

19/01 test clear blue rileva 2-3 settimane

20/01 beta a 96 ed ecografia che rivela endometrio di aspetto deciduale e a livello fundico area anecogena 4X3x2mm.

22/01 nuova ecografia: endometrio di aspetto deciduale e a livello fundico area anecogena 6×4 mm compatibile con camera gestazionale.

23/01 perdite leggere rosse al momento delle feci

24/01 lieve doloretti al basso ventre e leggere perdite marroni.

Sto abortendo? Sono molto provata psicologicamente e la ringrazio per il tempo che mi dedicherà.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, non conosco la sua storia e quindi fatico a comprendere appieno la sua ansia. Comunque le do un suggerimento: smetta di comprare clear blu e di dosare le beta HCG. Con serenità attenda una settimana e ripeta l’ecografia. Farla prima non avrebbe senso, l’ecografia ha una risoluzione tale per cui vede i cambiamenti non giornalieri ma settimanali. Le perdite di sangue con le feci sono verosimilmente dovute ad emorroidi e con la gravidanza non c’entrano. I doloretti possono essere normali. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

