Tanta ansia per paura di una gravidanza indesiderata

Una domanda di: Marta

Dato che questo mese ho avuto attacchi d’ansia per vari motivi. Ora mi sono convinta di essere incinta unica cosa diversa dal solito ho avuto un rapporto completo non protetto lo stesso giorno che avevo preso una tachipirina, da qui la mia ansia, ma questo è stato il mese scorso, che poi mi sono arrivate ed ho inserito nuovamente anello. Io uso nuvaring da più di un anno, anche questi mesi ho avuto rapporti completi senza altre protezioni. Ho sempre inserito e tolto l’anello il giorno e l’ora esatti.

Ho tolto l’anello il 28/9 e dovrebbero arrivarmi tra venerdì e domenica. È possibile essere incinta senza sintomi avendo anello inserito? Se facessi un

test di gravidanza prima di venerdì? Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve Marta, mi sembra di capire che lei sia sempre stata molto accurata nel posizionare e rimuovere l’anello Nuvaring e quindi non vedo come questo metodo potrebbe aver fallito nell’evitare l’insorgere di una gravidanza. Di sicuro l’ansia non aiuta a vedere le cose in termini razionali e ci lascia preda delle nostre paure. Sarei portata a suggerirle di farsi aiutare da degli specialisti (psicoterapeuta, psichiatra) per ridurre al minimo questa zavorra, così da poter vivere in pienezza in tutti gli ambiti della vita quotidiana, compresa e non ultima la sua intimità. Tengo a precisare che l’assunzione di Tachipirina non crea interferenze con l’efficacia del Nuvaring. Rispetto al test di gravidanza, non ne vedo l’utilità dato che ha sempre inserito e rimosso nei tempi corretti l’anello.

Attendiamo quindi il suo ciclo mestruale che non può tardare ormai molto.

Resto a disposizione se desidera, cordialmente.



