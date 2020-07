Tanta voglia di un figlio e PMA

In una donna più di 40 anni, oltretutto con vari problemi a carico dell'apparato genitale, la procreazione medicalmente assistita ha scarsissime possibilità di successo. Ma una strada ci può essere.

Gentile signora, una fecondazione in vitro a 44 anni ha una possibilità veramente esigua di successo. Se poi la riserva ovarica è bassa, le possibilità si azzerano. Di fronte ad un importante desiderio di genitorialità, la soluzione è la fecondazione eterologa, cioè con ovociti donati da una donna giovane. Con cordialità.

Una domanda di: Lombardia Buongiorno, vorrei dei chiarimenti, anche se forse le speranze sono perse. Col mio compagno attuale vorremmo avere un figlio. Io ho 44 anni, soffro di entometriosi al terzo stadio e mi sono state asportate entrambe le tube e un ovaio. Un mese fa tolto anche la tiroide: c’è qualche speranza per me ed eventualmente qual è la ” tecnica” più giusta da seguire? Siamo veramente demoralizzati,ma entrambi non abbiamo figli…e adesso che ci “siamo trovati” lo desideriamo veramente tanto. Lui ha 46 anni. Grazie se mi risponderete.

