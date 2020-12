Tanti errori nell’impiego della pillola

Una domanda di: Anna

Prendo la pillola da 5 anni, ma non ho mai fatto tanti errori come questo mese, le spiego:

L’altro mese ho avuto un’influenza intestinale dalla 3ª settimana in poi e mi sono astenuta dai rapporti infatti il ciclo è arrivato, specifico che smetto la pillola la domenica, il ciclo arriva il giovedi e la domenica ho avuto un rapporto non protetto.

Prima domanda, avendo avuto un rapporto non protetto dopo il ciclo e dopo aver avuto dei sintomi di dierrea nel mese precedente possono influire su una eventuale gravidanza?

Successivamente durante la prima settimana del nuovo blister ho avuto un attacco di diarrea dopo 6h ore dall’assunzione della pillola, e ne ho presa un’altra per scrupolo… verso la 3 settimana pensavo di averne scordata una, invece l’avevo presa e ne ho assunte due consecutivamente senza senso perché la pillola era stata assunta.

Per tutte queste problematiche poteei essere a rischio? La ringrazio anticipatamente.





Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano Gentile signora,

se pensa che l'assorbimento della pillola sia stato compromesso nell'ultima settimana di assunzione ed era nella settimana di pausa c'è un poco di rischio, difficilmente valutabile, ma c'è. Per quanto riguarda invece assumere una pillola in più non c'è rischio. Comunque sia, se le viene qualche dubbio può fare un test di gravidanza, dopo due domeniche da quel rapporto non protetto. Ripeto, le probabilità di essere incinta sono scarse ma non si possono dire nulle. Cordiali saluti, mi faccia sapere.