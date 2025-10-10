Tanti esami dopo un aborto in 17^ settimana: è giusto farli?

Una domanda di: Emanuela

Ho 40 anni e ho avuto un aborto a 17settimane. Premetto che ho 2 bambini uno di 12 anni e uno di 4 anni sanissimi. Gravidanze normali. L'esame istologico ancora non arriva.

Il mio ginecologo mi ha prescritto gli esami genetici oltre vari virus per poterci riprovare. Ma possibile con già due gravidanze dover fare questi esami?



