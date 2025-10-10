Tanti esami dopo un aborto in 17^ settimana: è giusto farli?

Una domanda di: Emanuela
Ho 40 anni e ho avuto un aborto a 17settimane. Premetto che ho 2 bambini uno di 12 anni e uno di 4 anni sanissimi. Gravidanze normali. L'esame istologico ancora non arriva.
Il mio ginecologo mi ha prescritto gli esami genetici oltre vari virus per poterci riprovare. Ma possibile con già due gravidanze dover fare questi esami?
Francesco De Seta
Cara signora,
sì, direi che a prescindere dalle due precedenti gravidanze andate a buon fine, l’evento infausto che le è capitato suggerisce l'opportunità di effettuare tutta una serie di indagini per capire la ragione dell'accaduto. E purtroppo non sempre si riesce a risalire alla causa, per questo è necessario valutare tutte le eventuali possibilità. Resto a sua disposizione per ogni dubbio o approfondimento.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
