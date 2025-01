Tappo mucoso: può avere questo aspetto?

Una domanda di: Maria

Cara dottoressa la ringrazio per la sua risposta: esaustiva e gentile. Se fosse più vicina alla mia città mi farei curare da lei poiché si capisce

dalle sue parole che per lei il suo lavoro è come una missione…

Un professionista deve essere si bravo ma anche umano ed empatico pur mantenendo quella fermezza data dai dati scientifici così come ho avuto la

fortuna di trovare durante il mio ricovero al policlinico di Napoli. Siete degli angeli voi tutti, professori, medici, ostetrici, infermieri eccetera.

Grazie per quello che fate per noi e spero davvero di darle presto buone notizie. Un abbraccio virtuale e grazie ancora. Ho un’ultima domanda da

fare: le mando un allegato. Si può dire che questo è un tappo mucoso?



Elisa Valmori Elisa Valmori Salve Maria e grazie delle belle parole di ringraziamento che mi ha rivolto…mi sento privilegiata a poter essere di aiuto anche a distanza e davvero per me il lavoro è un po’ una missione: ha colto nel segno!

Rispetto all’immagine che mi ha inviato e alla domanda se si possa considerare un tappo mucoso le risponderei che in effetti potrebbe esserlo.

Sembra un ammasso di muco denso striato di sangue, quindi potrebbe anche trattarsi del tappo mucoso che solitamente chiude il collo uterino durante la gravidanza. Non mi ha dato altre informazioni e mi domando come mai abbia questo dubbio da dissipare. Cordialmente.

