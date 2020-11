Tartaro sui dentini?

Una domanda di: April

Buongiorno, sono la mamma di una bimba di 12 mesi che sta mettendo i suoi primi denti, circa 20 giorni fa ha messo il secondo dente che sta lentamente crescendo, ma oggi mi sono accorta che sembra già avere del tartaro alla radice! È possibile? Eppure i due dentini glieli lavo, però devo dire con difficoltà perché non apre tantissimo la bocca…

È possibile fare una visita da un dentista? Se fosse tartaro cosa posso fare? Esistono delle pulizie per bambini così piccoli???

Vi ringrazio. Cordiali saluti.



Cara mamma, quello che lei mi dice è possibile, anche se raro.

Sarebbe importante vedere direttamente il dente in oggetto, oppure valutare con una foto il suo aspetto. Potrebbe infatti essere una particolare colorazione anomala dello smalto e non tartaro come lei pensa. Se desidera, mi mandi quindi una foto. Con cordialità.



