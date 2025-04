TCD rilevato dall’ecografia: il valore è troppo alto?

Una domanda di: Serena Dottoressa salve, ho eseguito morfologica a 21+0, il referto si conclude con: Feto singolo dotato di BCF e MAF, con biometria e anatomia compatibili per l'epoca di gravidanza. Ma ho un dubbio per alcuni valori che non mi fanno stare serena. DBP 49,5 mm DOF 66,8 mm CC 187.1 mm TCD 23.5 mm CA 155.9 mm Femore 34.2 mm CC/CA 1.20 BPD/OFD 0.74 Trigono 9.1 mm CM 4.00 mm. Mi dà pensiero il percentile del TCD che è al 96%. Può spiegarmi per cortesia? Lo vedo molto alto. Anche i valori di BPD/OFD al 9% e CM al 15%, in questo caso li vedo molto bassi.



Buongiorno signora, tutti i parametri rilevati sono normali, come del resto affermato nel referto. Non c'è nulla da spiegare. Un cervelletto di queste dimensioni secondo le curve di crescita usate in Italia è regolare. Se fosse stato riscontrato qualcosa che non va le sarebbe stato segnalato. Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

