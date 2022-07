Tea tree oil: si può usare in gravidanza?

Una domanda di: Elisa

Buongiorno, avendo scoperto i tarli del legno (innocui x l’uomo ma non i loro parassiti) in 3 mobili antichi in casa, dopo averli portati a restaurare, mi è stato consigliato di spruzzare su tessuti, lenzuola, sotto il letto nel contenitore e così via un intruglio di 100 ml di alcool etilico alimentare, 400 ml di acqua, 40 gocce di olio essenziale tee tree, 30 lavandino (? n.d.r.), 10 canfora, 20 eucalipto citrodora, per sterminare i parassiti dei tarli (che invece pungono l’uomo e si annidano nei tessuti). E così ho fatto, cercando di non respirare e scappando fuori dalla stanza dopo aver spruzzato/nebulizzato l’intruglio. La domanda è: potrebbe l’inalazione di questo intruglio avere qualche controindicazione in gravidanza o far male al feto in gravidanza? Un’altra domanda. Quando ho mal di gola, mi verso qualche goccia di tee tree (commestibile/bio/100% naturale) direttamente in bocca. Può far male in gravidanza? Grazie mille.



Antonello Sannia Antonello Sannia Gentile signora,

il tea tree oil è assolutamente controindicato in gravidanza, per cui non lo prenda più. Tenga presente che è anche controindicato durante l’allattamento perchè col latte può passare al bambino.

Cordiali saluti.

