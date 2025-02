Tecniche di ringiovanimento ovarico (EnPRP): permettono di avere bimbi sani?

Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora,

” il sogno della fertilità senza limiti ha sempre accompagnato l’uomo, anche nella Bibbia si parla di gravidanze in età molto avanzate. La biologia però ci dà dei punti fermi: l’età della cellula uovo è la stessa di quella della donna e il processo di invecchiamento non la risparmia: dalla diminuzione delle fonti di energia, alla alterazione dei micro-RNA, alla metilazione del DNA. Si tentano e si sono tentati tanti approcci per cercare di invertire questo processo, e vengono messi in commercio protocolli prima ancora che siano comprovati da seri studi multicentrici randomizzati “caso-controllo”. Purtroppo questo campo si presta a molte speculazioni a fini di lucro. IL PRP intraovarico o l’EnPRP hanno dei presupposti interessanti, ma non esistono prove certe che funzionino, non solo nel fare avere ovulazioni e gravidanze, ma soprattutto nel dare origine a embrioni sani. Inoltre, occorre tenere presente anche un altro aspetto, e cioè che non esiste solo il concepimento, ma anche la gravidanza. La gravidanza è una prova severa per la donna, e l’età avanzata si associa a rischi molto aumentati di patologie come la gestosi e l’eclampsia, il diabete, l’insufficiente perfusione placentare, la placenta accreta. Non sono contrario per principio a queste tecniche di ringiovanimento ovarico, sono contrario al fatto che vengano vendute ai fini di lucro senza la dimostrazione scientifica incontrovertibile della loro efficacia. Cordialmente.

