Test di gravidanza negativo: posso essere incinta?

Una domanda di: Elena

Le sottopongo il mio quesito: ho iniziato a prendere Chirofert Plus da circa un mese. Non soffro di ovaio

policistico ma il ginecologo me lo ha consigliato per migliorare la qualità

degli ovociti dopo la sospensione della pillola anticoncezionale (sospesa a

settembre dopo 10 anni).

Dalla sospensione della pillola ho notato cicli di 25 giorni circa; questo

mese invece vedo che il ciclo si sta allungando, oggi siamo al giorno 27 e

ancora nessun segno nè sintomo delle mestruazioni.

E’ possibile che questo sia dovuto all’assunzione di Chirofert?

Ho inoltre effettuato due test di gravidanza, uno (Clearblue a rilevazione

precoce) il 25esimo giorno e uno questa mattina (entrambi a più di 14 gg dal

rapporto), entrambi negativi.

Mi chiedevo se ci fosse possibilità di gravidanza.

Grazie mille per l’aiuto.

Saluti.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Se l’ovulazione è avvenuta un po’ in ritardo c’è ancora possibilità di gravidanza. Il chirofert potrebbe migliorare un po’ l’ovulazione, e quindi allungare la fase luteale, che è l’arco di tempo che intercorre tra l’ovulazione e l’arrivo delle mestruazioni. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto