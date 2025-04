Telarca: dopo la sua comparsa si cresce ancora?

Una domanda di: Claudia

Sono la mamma di una bambina di 10 anni (compiuti il 28/3/2025). La bambina è alta 130 cm e pesa 27 kg. Qualche giorno fa, alla visita pediatrica di controllo, le sono stati riscontrati entrambi i bottoni mammari, con maggiore evidenza sotto il capezzolo sinistro. Non ha ancora sviluppato peluria né in zona ascellare né puberale. In data 10/5/2024 la bambina misurava 127 cm per 24 kg di peso, mentre a dicembre 2024 era alta 128 cm. Mia figlia è la più piccola tra le sue coetanee. Sono un po' preoccupata per il timore che non riesca a raggiungere il target genetico di altezza previsto. Io sono alta 161 cm e mio marito 172 cm. Vorrei capire se con la comparsa del telarca potrà crescere ancora adeguatamente oppure se è necessario procedere con degli approfondimenti diagnostici. Grazie in anticipo e cordiali saluti.