Teleangectasie: l’ozonoterapia per “cancellarle” si può fare in allattamento?

Professor Marianno Franzini A cura di Marianno Franzini - Dottore specialista in Chirurgia vascolare Pubblicato il 27/05/2026 Aggiornato il 27/05/2026

I trattamenti con ozonoterapia per far sparire i capillari danneggiati che si evidenziano sulla pelle sono consentiti in allattamento, mentre non è considerato opportuno effettuarli durante la gravidanza.

Una domanda di: Monica
Ho partorito sei mesi fa ed è stata la mia terza gravidanza. Durante la gravidanza mi si sono rotti tantissimi capillari delle cosce. Alcuni sono bluastri altri sono rossi. Ora sto allattando la mia bambina ma non riesco a vedermi le gambe in questo stato. Ho sentito parlare dell’ozonoterapia per i capillari rotti: può davvero servire? È controindicata in allattamento? E mi può spiegare perché alcuni capillari rotti sono blu e altri rossi? Grazie.

Marianno Franzini
Marianno Franzini

Gentile Monica,
inizio dalla sua prima domanda. Il colore blu o rosso delle teleangectasie – questo il nome scientifico dei capillari sfiancati e dilatati che si evidenziano sulla superficie della pelle – dipende dal tipo di piccolo vaso coinvolto: se è arterioso appare rosso, se è venoso appare blu, in base al colore del sangue che vi circola all’interno. Le teleangectasie sono un fenomeno estremamente comune, di natura benigna nel senso che non hanno conseguenze sulla salute. Sono infatti considerate un inestetismo più che un disturbo in senso stretto. Prediligono il sesso femminile e sono fortemente favorite dalla gravidanza quindi non sorprende che lei ,dopo aver avuto tre bambini, ne sia interessata. Sì, l’ozonoterapia può farle sparire. Viene praticata mediante due passaggi. Si effettuano microiniezioni locali direttamente sul capillare danneggiato allos copo di svuotarlo dalla pillola raccolta di snague presente al suo interno, dopodiché si procede alla cauterizzazione del capillare trattato con l'ausilio di uno speciale apparecchio. In genere in poche sedute si riesce a risolvere del tutto il problema. Se le teleangectasie sono in numero limitato addirittura ne può bastare una sola. Il trattamento può essere effettuato anche durante l’allattamento, mentre per puro scrupolo preferiamo evitarlo in gravidanza. Durante i mesi dell’attesa riteniamo, infatti, sia meglio non effettuare trattamenti medici non strettamente necessari. L’efficacia e la sicurezza dell’ozonoterapia è garantita dai protocolli SIOOT, che è la società scientifica che li ha testati e validati. Cari saluti.

Teleangectasie: l’ozonoterapia per “cancellarle” si può fare in allattamento?

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Come aumentare la produzione di latte materno: i consigli della consulente in allattamento Grazia Fiore

Sullo stesso argomento

Flavonoidi contro le varici e la fragilità capillare: si possono usare in gravidanza?

03/06/2022 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Antonio Clavenna

A scopo precauzionale, in gravidanza è meglio non impiegare principi attivi dei quali non è stata verificata l'innocuità sul feto.   »

Pancione e integratore per le vene

01/07/2018 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

In gravidanza si possono assumere gli integratori che agiscono rinforzando i vasi sanguigni a patto che sia il medico a prescriverli. Il fai-da-te è da evitare, mentre è buona cosa osservare le semplici regole che migliorano la circolazione sanguigna a livello degli arti inferiori.   »

Sudorazione notturna in allattamento

12/01/2024 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Durante l'allattamento (e anche nel corso della gravidanza) è considerato normale l'aumento della sudorazione, tuttavia se il fenomeno persiste a quasi due anni dal parto può essere opportuno sottoporsi ad alcuni controlli.   »

Crioterapia: è controindicata in allattamento?

12/06/2023 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Antonio Clavenna

La crioterapia, impiegata per esempio per eliminare le verruche, non prevede l'utilizzo di farmaci e quindi può essere effettuata anche sulle mamme che allattano.   »

Poliposi: si può ignorare?

02/06/2023 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

Soprattutto dopo i 40 anni di età, la poliposi può evolvere quindi non può essere considerata una caratteristica anatomica priva di rilievo.  »

Le domande della settimana

Piccolissima con coliche ravvicinate: che fare?

26/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Antonella Di Stefano

Non esiste una cura specifica per le coliche dei piccolissimi, che comunque non sono considerate una vera e propria malattia, infatti non è mai stata dimostra in modo scientificamente convincente l'efficacia dei preparati che di solito vengono utilizzati.   »

In spiaggia libera cosa può mangiare una bimba di 11 mesi?

25/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Chiara Boscaro

I cibi da proporre in spiaggia sono numerosi, quindi sotto questo profilo c'è solo l'imbarazzo della scelta. Una grande attenzione va invece posta all'igiene e alla conservazione degli alimenti.   »

Fratellino di due anni manesco e prepotente con la sorellina di tre anni: che fare?

22/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Angela Raimo

Quando i litigi tra due fratelli molto piccoli diventano ingestibili, serve intervenire in maniera decisa per porvi fine drasticamente. Guai, invece, a trasformarsi in spettatori impotenti.  »

Piccola area di mancato accollamento: è bene stare a casa dal lavoro?

20/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

In caso di un mancato accollamento riscontrato con l'ecografia e non associato ad altri sintomi non c'è alcun bisogno di assentarsi da un tranquillo lavoro d'ufficio.  »

Reflusso importante in una bimba di 4 mesi: meglio anticipare lo svezzamento?

18/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Antonella Di Stefano

In effetti lo svezzamento può aiutare a gestire i sintomi del reflusso, ma non a risolverli né a prevenirli. Di fatto, l'introduzione di cibi solidi può sì ridurre i rigurgiti per gravità, ma non eliminare il problema poiché l'immaturità del meccanismo fisiologico che sta alla base del fenomeno rimane...  »

Fai la tua domanda agli specialisti
 