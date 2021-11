Temperatura alta: segnala l’inizio di una gravidanza?

Una domanda di: Giusy

Volevo sapere se con temperatura vaginale alta a 37.2° C posso essere incinta. Ho un ciclo di 31 giorni, con mestruazioni che durano tre giorni. Fatemi sapere, grazie mille.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile lettrice,

per scoprire se una gravidanza è iniziata si deve fare il test di gravidanza.

Non è chiaro cosa intenda per temperatura “vaginale”, forse si riferiva alla temperatura basale che è la temperatura che si rileva al mattino appena sveglie, prima di alzarsi dal letto, quindi dopo un lungo periodo di riposo. Non è importante in che zona del corpo viene rilevata. In generale, se lei è in età fertile e ha avuto rapporti sessuali non protetti nel periodo fecondo, che comprende il giorno dell’ovulazione e i cinque giorni che lo precedono e che si evidenzia con la comparsa del muco fertile (trasparente, filante, simile a chiara d’uovo) può essere senz’altro incinta. Ma la temperatura basale che lei riporta dice poco, e non solo perché è un unico valore che non permette il confronto con i valori precedenti, ma anche perché può abbassarsi bruscamente da un momento all’altro, come avviene quando le mestruazioni stanno per arrivare e, quindi, la gravidanza non è iniziata. Esegua dunque il test di gravidanza, va benissimo quello che si effettua sulle urine in casa, e si toglierà il dubbio. Le raccomando l’assunzione dell’acido folico: una compressa da 400 microgrammi al giorno per tutto il periodo della ricerca della gravidanza fino almeno al termine del primo trimestre. Serveper prevenire la spina bifida del bammbino, che è una malformazione molto grave. Con cordialità.

