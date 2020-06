Temperatura basale pari a 37,6 °C: sono incinta?

Una domanda di: Elena

Ho avuto l’ ultimo ciclo il 07/06/2020. Ho ovulato il 16/17, da allora la temperatura corporea da 37.00 ad oggi 37.6: potrei essere incinta?

Mestruazioni previste per il primo luglio.



Elisa Valmori

Cara signora, la sua domanda è per me di difficile risposta in quanto mancano alcune informazioni essenziali.

Presumo lei abbia cicli brevi dato che attende il prossimo a soli 23 giorni di distanza e mi riporta un’ovulazione avvenuta in nona o decima giornata di ciclo.

Non mi ha precisato in quali giorni lei abbia avuto rapporti liberi ma deduco che ne abbia avuti dato che ipotizza di essere incinta.

Rispetto alla temperatura basale, è vero che un rialzo termico documenta l’avvenuta ovulazione ma non implica di per sé l’inizio di una gravidanza.

Qualora il rialzo termico persista per oltre 16 giorni, è lecito invece supporla.

In presenza di sintomi concomitanti quali bisogno di urinare di frequente (anche di notte), tensione al seno, umore molto sensibile, fastidio agli odori e verso alcuni cibi (ad esempio il pesce e la carne), senso di nausea al risveglio, fatica a digerire, gonfiore addominale e/o stipsi, le consiglierei di effettuare il test di gravidanza per essere sicura di quello che le sta accadendo.

Nel mentre, se cerca un concepimento, è utile che lei assuma acido folico 1 compressa da 400 microgrammi al dì, lontana da the e latticini almeno fino al termine del primo trimestre di gravidanza.

Spero di esserle stata di aiuto, cordialmente.



