Temperatura basale che non si alza: è carente il progesterone?

Una domanda di: Emily

Ho la sindrome dell’ovaio policistico, prendo già tutti i giorni il chirofert plus.

Per comprendere meglio la mia situazione misuro tutte le mattine la temperatura e controllo il muco.

Questo mese ho avuto sia la secrezione di muco che, in corrispondenza, dei dolori al basso ventre (lato sinistro) quindi ho supposto di aver ovulato ma la mia temperatura basale non si alza. Potrebbe essere la causa una carenza di progesterone?





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, per verificare con esattezza la carenza di progesterone come da lei ipotizzato sarebbe opportuno procedere a dosaggio ematico di questa ormone il terzo /quarto giorno di ciclo, contando dal primo giorno di inizio della mestruazione, in modo da procedere con un eventuale supplemento, se indicato. Le ricordo di assumere acido folico: 1 compressa da 400 microgrammi al giorno, lontana da tè, latte, formaggi. E’ una vitamina che favorisce la corretta formazione della colonna vertebrale del suo bambino, per cui scongiura il rischio che sviluppi una malformazione chiamata “sina bifida”. Inoltre sostiene la produzione di globuli rossi, preziosi sia per la donna in attesa sia per il feto. L’acido folico va assunto a partire dal momento in cui si inizia la ricerca della gravidanza fino almeno a tutto il primo trimestre (ma il ginecologo curante potrebbe suggerire di impiegarlo anche oltre). Con cordialità.



