Temperatura basale rilevata in gravidanza

Una domanda di: Federica

Salve, sono a 14 settimane e ho preso progesterone in ovuli fino alla

12esima settimana. Ho fatto eco a 12+2 ed era tutto a posto. Da ieri

registro una temperatura corporea basale più bassa e più fitte al basso

ventre. Può essere un calo di progesterone? E’ il caso di riprendere gli

ovuli?

Grazie.



Arianna Prada Arianna Prada

Buongiorno, non serve assolutamente provare la temperatura basale quindi non comprendo la ragione per la quale la sta rilevando.

In gravidanza si deve provare la temperatura solo se si ha il dubbio di avere la febbre e quindi non la basale che è quella che si rileva al mattino prima di alzarsi dopo un lingo riposo a letto.

Per i dolori al basso ventre, se non si tratta di algie ingravescenti e persistenti, possono capitare ad inizio gravidanza.

Se peggiorano, per scrupolo, faccia una visita con la ginecologa curante. In generale, le consiglio di affidarsi ai consigli del suo ginecologo e non al fai-da-te e questo vale anche per quanto concerne monitorare l’andamento della gravidanza.

Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto