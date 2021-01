Temperatura basale, secrezioni e concepimento

Una domanda di: Sara

Il 14 gennaio è previsto l’arrivo della mia prossima mestruazione. Io e mio marito stiamo cercando un figlio: oggi la mia temperatura vaginale è di 37.5, levando il termometro ho visto del materiale biancastro un po’ appiccicoso. Posso essere incinta?





Gentile signora,

se il concepimento è avvenuto la temperatura basale si mantiene alta, altrimenti in prossimità dell’arrivo delle mestruazioni si abbassa rispetto ai giorni precendenti. Che dirle di più: le secrezioni che lei descrive non sono certo sufficienti per affermare che lei sia incinta. Direi quindi di attendere l’eventale ritardo delle mestruazioni (mancano ormai solo tre giorni) per poi, s enon dovessero comparire, fare il test di gravidanza che rappresenta il mezzo più semplice e veloce per appurare se la gravidanza è iniziata. Cari saluti.

