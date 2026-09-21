Temperatura molto bassa con il pancione: c’è da preoccuparsi?

La temperatura corporea va sempre confrontata con la condizione generale di salute: in assenza di sintomi e con gli esami di laboratorio normali non desta preoccupazione anche se è inferiore all'atteso.

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Buongiorno signora. In merito al suo quesito posso dire che prima di tutto è necessario sapere dove è stata misurata la temperatura e con quale strumento (che tipo di termometro, intendo). Comunque il dato va sempre correlato con lo stato clinico della persona: se non ci sono sintomi non ci si deve preoccupare, a maggior ragione se gli esami di laboratorio sono normali possiamo stare tranquilli. Con cordialità.

Una domanda di: Maria Concetta Volevo un'informazione: sono di 21 settimane + 6 giorni. La mia temperatura corporea misurata è di 35.6. Volevo sapere se è preoccupante? Grazie mille.

I ventricoli cerebrali sono le strutture che contengono i plessi corioidei, che a loro volta producono il liquido cefalo-rachidiano. La loro misura in gravidanza è considerata normale se inferiore ai 10 mm e può capitare che nel feto siano asimmetrici. »

Lo spazio più ampio che si trova tra il cervelletto e il midollo allungato (cisterna magna) non desta alcuna preoccupazione se ha una dimensione entro i 10 millimetri. »

Il giudizio sulla condizione del feto emersa durante l'ecografia morfologica spetta al medico che ha eseguito l'esame: se a suo avviso non c'è da preoccuparsi è opportuno credergli. »

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Non è corretto definire "a rischio" una gravidanza in cui l'ecografia individua un modesto mancato accollamento (non è associato a perdite), ma non lo è neppure trascurare quanto rilevato. »

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Assumere del salmone avariato può esporre a conseguenze anche molto serie, tuttavia è realmente difficile non accorgersi dell'alterazione perché il pesce andato a male ha sia l'aspetto sia il sapore significativamente alterati. »

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Quando la gravidanza arriva a un'epoca in cui è individuabile con l'ecografia, il monitoraggio del valore delle beta non ha più grande significato. Sono le informazioni che raccoglie l'ecografo a stabilire cosa sta accadendo. »

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A quattro anni non desta preoccupazione il fatto che una bambina bagni ancora il letto di notte: le strategie da adottare sono varie e tra queste è particolarmente importante non esprimere giudizi che possano mortificarla. »

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A volte la gravidanza risulta più indietro rispetto all'atteso perché l'ovulazione si è verificata più avanti rispetto alla data presunta. »