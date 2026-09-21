Temperatura molto bassa con il pancione: c’è da preoccuparsi?

A cura di Alessandro Bulfoni - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 21/09/2026 Aggiornato il 22/09/2026

La temperatura corporea va sempre confrontata con la condizione generale di salute: in assenza di sintomi e con gli esami di laboratorio normali non desta preoccupazione anche se è inferiore all'atteso.

Una domanda di: Maria Concetta
Volevo un'informazione: sono di 21 settimane + 6 giorni. La mia temperatura corporea misurata è di 35.6. Volevo sapere se è preoccupante? Grazie mille.

Alessandro Bulfoni
Alessandro Bulfoni

Buongiorno signora. In merito al suo quesito posso dire che prima di tutto è necessario sapere dove è stata misurata la temperatura e con quale strumento (che tipo di termometro, intendo). Comunque il dato va sempre correlato con lo stato clinico della persona: se non ci sono sintomi non ci si deve preoccupare, a maggior ragione se gli esami di laboratorio sono normali possiamo stare tranquilli. Con cordialità.

esami gravidanza secondo trimestre

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