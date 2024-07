Tensione al basso ventre in 12^ settimana di gravidanza: bisogna stare a riposo assoluto?

Una domanda di: Letizia

Cara dottoressa Valmori, è un piacere leggere i suoi pareri, così armonici in relazione allo stato della gravidanza che aiutano a vedere oltre i numeri e basta… Volevo darle la bella notizia che l’eco della 12^ settimana è andata bene! Il piccolo sgambettava pure ed è stata un immensa gioia vederlo. Ho fatto ora anche il nipt fetal test e ora questo è il prossimo ostacolo da superare. Io ho 41 anni non sono più una ragazzina ahimè…attendiamo con la speranza che tutto sia ok. Le scrivo comunque per farle vedere l’ecografia completa. Quell’areola fluida che 5 settimane fa rappresentava l’incompleto incollamento deciduale di cui abbiamo parlato è ancora presente e la dottoressa dice che forse questa areola potrebbe rimanere così come una sorta di ematoma e non era allarmata come all’ottava settimana. Però mi ha detto di continuare a stare a riposo a casa per lo più sdraiata o seduta. Poco in piedi. Dal 23 maggio sto a casa e mi farei fino alla fine se servisse chiaro! La sera generalmente ho ancora qualche tensione alla pancia, un po’ in basso, mai acuta sempre breve ma la sento e quasi sempre mi preoccupo. Poi passa. Ancora prendo pleyris (oggi 12 settimane + 2 giorni) che mi aiuta tanto. Il giorno invece va molto meglio. È normale averne ancora secondo lei queste tensioni? E spesso la sera? Che ne pensa di quest’areola fluida ancora presente? La ringrazio di cuore come sempre. Aspetto una sua gentile risposta come sempre. Grazie. ♡



Salve signora,

che meraviglia le foto che mi ha inviato: davvero questi piccoli che sgambettano sono un miracolo!

La traslucenza nucale è risultata molto sottile, quindi io sarei fiduciosa anche sull’esito del nipt test: forza e coraggio!

Rispetto al mancato accollamento ancora presente, direi che è in sede atipica e comunque di volume molto contenuto, motivo per cui sono convinta che sia solo questione di tempo perché si accolli completamente.

Solitamente, i distacchi si osservano verso il collo uterino, non dall’estremità opposta come nel suo caso!

Dal referto noto inoltre che è presente un fibroma sempre in zona fundica: potrebbe essere per via del fibroma che sente queste piccole fitte soprattutto verso sera e che abbiano riscontrato questo piccolo distacco/mancato accollamento.

In ogni caso, la terapia con pleyris aiuta a mantenere l’utero rilasciato e a favorire il riassorbirsi del distacco/mancato accollamento.

Solitamente si prosegue la terapia per tutto il primo trimestre, ma è possibile che per via del fibroma la Curante valuti di proseguire il trattamento ancora fino alla prossima visita di controllo (ad esempio 15-16 settimane di gravidanza).

Magari in prospettiva invece delle iniezioni la Curante le proporrà il progesterone in ovuli vaginali.

Rispetto al riposo domiciliare, le direi di evitare di stare ferma in piedi ma non vorrei che lei fosse segregata in casa tra letto e poltrona: si può anche uscire sul balcone oppure cercare un parco vicino a casa in cui andare a sdraiarsi, perché no?

Sono sicura che in gravidanza sia impossibile non ascoltare il proprio corpo e che quindi si prendano i giusti provvedimenti per tempo…conviene sempre tenere il suo sesto senso o intuito femminile come bussola per orientarsi.

Anche rispetto alla salute sua o del suo bambino, se lei si ascolta di sicuro riesce a cogliere eventuali sintomi sospetti oppure rasserenarsi perché tutto sembra essere nella normalità. È vero che al momento non sente ancora i movimenti, ma vale il detto “nessuna nuova, buona nuova”…

Spero di averle risposto e di averla rincuorata, cordialmente.



