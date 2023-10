Terapia con levofloxacina: dopo quanto si può concepire?

Una domanda di: Carmen

A breve dovrei iniziare una cura antibiotica con Levoxacin 500 per 5 gg. Volevo sapere quanto tempo è consigliabile

attendere, dal termine della cura, prima di intraprendere la ricerca di una

possibile gravidanza. Grazie mille.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Carmen,

gli studi disponibili sull’uso di levofloxacina (Levoxacin) nel primo trimestre gravidanza non hanno documentato un aumento del rischio di malformazioni.

Non è, quindi, necessario lasciar trascorrere un intervallo di tempo tra la fine della terapia e la ricerca di una gravidanza.

Inoltre, la levofloxacina è eliminata pressoché completamente nell’arco di 24-36 ore, pertanto se anche il concepimento dovesse avvenire durante la terapia, l’eventuale esposizione riguarderebbe un periodo estremamente precoce della gravidanza, prima dell’inizio della formazione degli organi embrionali.

Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto