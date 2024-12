Teratoma benigno: è meglio asportarlo?

Una domanda di: Benedetta

Ho scoperto durante una visita ginecologica di avere un teratoma benigno di 4 cm circa che da aprile scorso ad oggi è rimasto pressoché uguale di dimensioni ma la ginecologa mi ha consigliato comunque di toglierlo sebbene io non abbia nessun sintomo.

Sono molto spaventata a fare anche solo la laparoscopia e vorrei sapere se posso convivere col teratoma e pensare di avere un figlio in futuro che nasca sano e senza malformazioni o problemi.

Grazie.



Cara Benedetta,

concordo con l’opinione della sua curante.

I teratomi cistici sono formazioni benigne ma, seppur minimo, vi è il rischio di una degenerazione nel tempo con malignità.

Quindi deve essere rimosso.

Se ha esordito da poco tempo e desidera un figlio e pensa ad un parto cesareo, durante l’espletamento del parto si può procede anche all’enucleazione della lesione.

I teratomi non disturbano la gravidanza ma l’ovaio può torcersi, il teratoma può crescere, quindi è buona regola considerare l’intervento e poi fare la scelta definitiva.

Infine deve tenere presente che il teratoma ha una struttura meccanicamente più densa del tessuto ovarico e quindi qualche volta può arrivare a compromettere la funzionalità ovarica.

Queste sono le considerazioni da analizzare a fondo con la sua curante per decidere quello che risponde meglio alle sue esigenze e al suo futuro riproduttivo.

Un saluto cordiale.



