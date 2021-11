Terribilmente in ansia per come proseguirà la gravidanza

Una domanda di: Antonella

Ho fatto il test di gravidanza e sono incinta. Dall’ultimo ciclo dovrei essere di 8 settimane però la mia ginecologa mi ha detto che l’embrione è più piccolo per il periodo. Ora ho un’ansia terribile perché dopo la visita ho avuto delle perdite di sangue ora sono diminuite. Cosa può essere? Sto aspettando i risultati delle beta per capire cosa fare. Aiuto.



Gentile signora, con le praticamente nulle informazioni che fornisce, senza vedere l’ecografia, senza alcuna informazione sui valori delle beta-hCG, senza la datazione ecografica (che sicuramente la ginecologa avrà effettuato) non so sinceremante che risposta darle. Posso solo dirle che si vedrà con il passare del tempo se la gravidanza proseguirà o no. La collega le avrà detto quando ripetere l’ecografia e credo avrà risposto alle sue domande, per quanto possibile, perché non siamo dei preveggenti ma solo dei medici e il modo con cui procederà la gravidanza lo può svelare solo il trascorrere del tempo. Le perdite ematiche non necessariamente segnalano che la gravidanza si interromperà, ma anche questo sono certo che le è stato detto. Le afferma di essere in attesa dei risultati delle beta per capire cosa fare. Cara signora, lei non può fare proprio nulla: l’evoluzione della gravidanza è in mano alla natura, non a lei. L’unica cosa che può fare è stare tranquilla perché iniziare la gravidanza con questi sentimenti di paura, ansia e con un desiderio di controllo che non può essere esaudito può solo nuovere al buon andamento della gestazione e, allo stesso tempo, impedirle di vivere questa esperienza come meriterebbe. Il mio consiglio è di fare il possibile per stare serena, di fidarsi della sua ginecologa e di instaurare con lei un dialogo soddisfacente, che le dia la possibilità di esporre i suoi dubbi e di uscire dall’ambulatorio, dopo i controlli, sollevata e non angosciata. Con cordialità.

