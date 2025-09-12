Terrorizzata dalla gravidanza

Dottoressa Elisa Valmori A cura di Elisa Valmori - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 12/09/2025 Aggiornato il 12/09/2025

Il progesterone che viene prodotto in grandi quantità durante la gravidanza è implicato nella maggiore fragilità emotiva che caratterizza i mesi dell'attesa. Saperlo può essere d'aiuto per affrontare meglio le proprie paure, ma quando la situazione è resa più difficile da una depressione sottostante può essere opportuno rivedere il dosaggio del farmaco che si sta assumendo.

Una domanda di: Giusy
Dottoressa, dopo aver desiderato per due anni una gravidanza con mio marito, sono incinta da 4 settimane. Subito dopo la scoperta della gravidanza ho iniziato ad avere una paura assurda di non aver valutato bene cosa significasse diventare mamma e che in realtà sarei voluta tornare indietro. Non so se questi pensieri sono frutto dei miei stati ansioso-depressivi (sono in cura con lo zoloft 75), degli ormoni o un mix dei due fattori o davvero non desidero più questa gravidanza. Secondo lei avrebbe senso alzare il dosaggio di’ zoloft? Se si, fino a che dosaggio? Ci sono rischi? La prego, mi aiuti a capire. Grazie.

Elisa Valmori
Elisa Valmori

Salve signora, in effetti l'inizio della gravidanza mette a dura prova sia fisica che psicologica noi donne e non è raro avere pensieri di scarsa autostima o comunque piuttosto cupi come "Sarò in grado di crescere un figlio? Sarò una brava mamma? Sarà sano il mio bambino? Dovrò rinunciare alla carriera per immolarmi a fare la casalinga?. Si ha anche una sorta di ambivalenza verso la gravidanza stessa, per cui allo stesso tempo si teme e si desidera avere un figlio. Credo che l'ormone progesterone sia particolarmente implicato in queste dinamiche e voglio parlarle di una scoperta che ho fatto grazie alla psicologa Giuliana Mieli (autrice di "Il bambino non è un elettrodomestico"): in gravidanza siamo ipersensibili, torniamo indietro come quando eravamo bambine a livello emotivo e piangiamo per cose da nulla... ebbene, tutto questo è funzionale al fatto che la Natura ci prepara a prenderci cura dei nostri piccoli! A entrare in empatia con loro e a comprenderne i bisogni che esprimono con il pianto. Grazie al progesterone, appena sentiremo piangere il nostro bambino non sapremo resistere a prenderlo in braccio e cercare di calmarlo. Nemmeno una lacrima è a caso in Natura...non è stupefacente? Detto ciò, sono dell'idea che lei abbia urgente bisogno di una rivalutazione presso lo psichiatra Curante, in quanto con molta probabilità il dosaggio di Zoloft di 75 milligrammi è diventato insufficiente.
Avrà notato anche lei che in gravidanza si va in bagno molto più spesso ad urinare e questo comporta anche un'eliminazione più rapida dei farmaci, quindi un loro effetto ridotto a parità di dosaggio. Capisco che l'istinto sia quello di ridurre il dosaggio in caso di gravidanza ma almeno in queste prime settimane è prudente semmai aumentare il dosaggio e poi strada facendo si vedrà di quale dosaggio di Zoloft lei necessiti...senza paura di nuocere alla sua creatura: è perfettamente compatibile sia in gravidanza che in allattamento al seno (è il migliore, quello che passa di meno nel latte materno, quindi davvero non c'è motivo di allarmarsi o peggio sospendere il trattamento in vista del parto). Quanto al dosaggio massimo, le direi che si può arrivare anche a 150 mg/die di Zoloft ma non penso che sarà necessario nel suo caso: mi immagino che con 100 milligrammi/die lei possa affrontare serenamente questi nove mesi impegnativi ma meravigliosi che l'aspettano. Spero di averle risposto e di averla rincuorata, rimango a disposizione se desidera, cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Sullo stesso argomento

Trattamento antipidocchi a inizio gravidanza: ci sono rischi?

20/05/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Antonio Clavenna

L'impiego occasionale di uno shampoo contro i pidocchi, scarsamente assorbito dal cuoio capelluto, è probabile che non esponga a rischi per lo sviluppo embrionale.  »

Incinta a 46 anni: quali rischi?

23/04/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Marina Baldi

Nelle gravidanze che iniziano in età matura è più alto il rischio di anomalie nel feto: come è noto ci sono comunque indagini che consentono di individuarle.   »

Valore delle beta-hCG superiore a 3000 in quarta settimana di gravidanza: troppo alto?

14/04/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

Non esiste un valore assoluto di riferimento delle beta, quindi per sapere come sta procedendo la gravidanza occorre attendere la prima ecografia.   »

Colbiocin e Visumidriatic: si possono usare in gravidanza?

12/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Luca Rossetti

La prescrizione di particolari prodotti per uso oftalmico spetta al medico curante dopo attenta valutazione del caso, perché non ci sono studi che ne confermano la sicurezza in gravidanza.   »

Cortisone per uso topico in gravidanza: espone a rischi?

12/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Antonio Clavenna

Gli studi disponibili sull'uso di farmaci cortisonici nel primo trimestre di gravidanza non sono giunti a risultati conclusivi: alcuni hanno osservato un lieve aumento del rischio di labiopalatoschisi, non confermato da altri. Il rischio ipotizzato è comunque legato alla dose impiegata e alla durata...  »

Le domande della settimana

Acido folico: è pericoloso non averlo assunto fino alla 16^ settimana?

08/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

L'integrazione di acido folico è raccomandata nel periodo preconcezionale fino al termine del primo trimestre, tuttavia grazie alla nostra alimentazione non si rischiano gravi carenze, quindi se per qualunque ragione non è stato impiegato quando si doveva è facile che non emergano problemi.   »

Valore delle beta: le settimane come vengono conteggiate?

05/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

La tabella di riferimento in cui sono riportati i valori desiderabili delle beta hCG considera le settimane di gravidanza in modo diverso dal calendario ostetrico. Più di preciso, rispetto a questo indica due settimane in meno.   »

Assenza di un rene scoperta dalla morfologica: che succederà alla nascita?

03/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elsa Viora

Un bimbo che nasce senza un rene, se non vi sono altre anomalie (malformazioni o patologie cromosomiche o genetiche), può contare su un'aspettativa e una qualità di vita sovrapponibili a quelle della popolazione generale.  »

Fai la tua domanda agli specialisti
 