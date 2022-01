Terza dose: si può fare nel primo trimestre di gravidanza?

L'ISS suggerisce di effettuare il booster dopo il termine della 13ma settimana.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile Giulia, secondo il parere espresso dall’Istituto superiore di Sanità per la terza dose (booster) è meglio aspettare di essere nel secondo trimestre (13ma settimana finita). Nel frattempo, è vivamente raccomandata la stretta osservanza delle regole: mascherina, distanziamento, igiene delle mani, no assembramenti. Ma questo deve valere anche dopo la terza dose, almeno fino a quando questo momento critico passerà. Cordialmente.

Una domanda di: Giulia Ho appena scoperto di essere in dolce attesa. Volevo sapere se in questo periodo è consigliato effettuare la 3 dose di vaccino, oppure attendere di essere nel secondo/terzo trimestre di gravidanza. Il ciclo vaccinale l’ho completato a fine luglio, effettuando la seconda dose. Resto in attesa di riscontro. Grazie.

