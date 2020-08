Terzo cesareo a poca distanza dal secondo: ci sono rischi?

Una domanda di: Maria

Sono una ragazza di 29 anni ho avuto due gravidanze con parto cesareo a distanza di 1 anno e mezzo ora ho scoperto di essere di nuovo in attesa. Volevo sapere quali rischi ci sono al terzo cesareo, dato che la mia ultima bimba ha un anno e 4 mesi. Grazie.





Gentile signora, non si preoccupi. Quasi certamente dovrà sottoporsi ad un terzo cesareo dato che dal precedente sono passati meno di due anni. Durante la gravidanza farà gli accertamenti necessari per verificare che la placenta non sia inserita a livello della cicatrice. Se così non fosse, i rischi chirurgici dipenderanno dalla situazione che il ginecologo troverà al momento dell’apertura, ovvero dalla presenza o meno di aderenze. In ogni caso tante donne si trovano ad affrontare un terzo e magari anche un quarto o un quinto cesareo senza troppe complicazioni. Con cordialità.

