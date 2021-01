Terzo cesareo a un anno dal secondo: ci sono molti rischi?

Una domanda di: Mariafrancesca

Volevo sapere che rischi corro ad affrontare una terza

gravidanza e un terzo cesareo a distanza di un anno dal precedente.

Purtroppo o per fortuna, non saprei dire, sono di nuovo incinta dopo soli 5

mesi dalla nascita del mio secondogenito. Ovviamente la gravidanza non era

programmata né cercata ma ora dobbiamo affrontarla. Le dico solo che le

prime due gravidanze sono state perfette senza alcun problema.



Sara De Carolis Sara De Carolis

Gentile signora,

auguri per la sua terza gravidanza!

Non ci sono grandi problemi, il suo curante probabilmente anticiperà la data del terzo intervento per impedire che la cicatrice sull’utero possa “stirarsi” troppo.

Lei segua una adeguata alimentazione, senza prendere chili di troppo, per evitare un bimbo troppo grosso. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto