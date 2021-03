Terzo richiamo dell’esavalente: quali effetti indesiderati?

Una domanda di: Maria Teresa

Ho un bimbo di un anno. Oggi gli farò il richiamo del terzo vaccino esavalente. Posso sapere gli effetti del post vaccino? Grazie.



Rocco Russo Rocco Russo

Gentile signora,

nella maggiore parte di casi, dopo la somministrazione della terza dose di vaccino esavalente non si verifica alcun tipo di problema; in casi rari, entro le 48 ore dalla vaccinazione, è possibile la comparsa di una reazione irritativa passeggera nella sede di inoculo dello stesso vaccino, caratterizzata da: gonfiore, rossore e dolore; raramente può manifestarsi la febbre che, per lo più modesta, può essere curata con l’utilizzo di un qualsiasi antipiretico (per esmepio, paracetamolo).

Nel caso in cui questi sintomi si dovessero protrarre per più di 24 ore si consiglia di contattare il pediatra. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

