Test del DNA fetale: ci sono agevolazioni?

Una domanda di: Alice

Ho eseguito il bitest la settimana scorsa. Attualmente sono alla 14ma

settimana ed ho 31 anni, quasi 32. La dottoressa che ha effettuato il test mi

ha suggerito il test del dna fetale in quanto c’è un rischio intermedio di

trisomia 21. So che è un test costoso. Mi sa dire se esiste un modo per

avere agevolazioni o viene eseguito questo test gratuitamente in qualche

clinica?

Inoltre, quanto preoccupante è il rischio “intermedio”?





Cristiana De Petris Cristiana De Petris Gentile signora,

il DNA fetale è un test a pagamento, almeno per ora non rimborsato dal sistema sanitario nazionale.

Magari può scegliere un livello base del test che analizza solo la trisomia 21, trisomia 18 e trisomia 13.

Ci sono comunque laboratori che offrono la possibilità di rateizzare il test. Il rischio intermedio, come espresso dall’aggettivo, si colloca tra l’alto e il basso rischio, quindi suggerisce di indagare in modo più approfondito, come del resto le ha indicato la sua ginecologa. Cari saluti. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto