Test del DNA fetale: individuata la presenza di un gemello che però non c’è

Una domanda di: Rita Salve, sono alla 14^ settimana di gravidanza. Fin dall'inizio si è parlato di una gravidanza singola (una sacca e un embrione), e mai nessuno ha sospettato la presenza di una gravidanza gemellare. Sono stata ricoverata in ospedale alla 5^ settimana per un distacco della placenta e sono stata monitorata quotidianamente da diversi ginecologi, con una ecografia al giorno per 18 giorni, e successivamente un'ecografia ogni due settimane. Ripeto, nessuno ha mai ipotizzato la presenza di un altro embrione o di un'altra sacca. Tutto sembrava andare normalmente fino a qualche giorno fa, quando ho effettuato il test del DNA fetale, che ha mostrato una gravidanza gemellare. Ora sono molto preoccupata. Cosa potrebbe essere successo? E soprattutto, c'è un rischio per lo sviluppo psicofisico dell'altro bambino? Ci sono degli esami che potrei fare per capire se era una gravidanza gemellare monocoriale?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, la gravidanza gemellare potrebbe essere un artefatto del test di screening. Magari non è alla sua prima gravidanza, dico bene? Se avesse avuto altri figli, è persino possibile che il test abbia identificato del DNA ancora circolante dei fratelli. Altrimenti, potrebbe essere accaduto che QUESTA gravidanza sia iniziata come gemellare ma proseguita come singola, succede più spesso di quanto non si creda! La cosa significativa a mio parere, sta nel fatto che il DNA rilevato sia normale per entrambi i gemelli.

Dal mio punto di vista, viene prima l'ecografia e in seconda battuta il test del DNA che non può essere interpretato correttamente senza un controllo ecografico mirato a capire con certezza se questa gravidanza sia davvero singola oppure gemellare misconosciuta (cosa abbastanza strana nel suo caso, visti i numerosi controlli a cui si è sottoposta durante il ricovero per minaccia d'aborto). Ora che ci penso, chissà che questa minaccia di aborto sia coincisa con la perdita di un gemello?

Chiaramente si è trattato di un gemello che si è subito arrestato nel suo sviluppo (altrimenti si sarebbe dovuto visualizzare in ecografia) ma...potrebbe anche darsi che le cose siano andate proprio così e che questo test del DNA ce lo abbia testimoniato. Dal punto di vista psicofisico, non ci sono pericoli per il gemello superstite, grazie al Cielo!

Spero di averle risposto e di averla rassicurata, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto