Test del DNA fetale: può sbagliare il sesso?

Una domanda di: Manuela Sono alla 18^ settimana, alla 8^ + 3 giorni ho fatto il test DNA per sapere il sesso, dopo una settimana arriva la risposta che è un maschietto e che avevano trovato il cromosoma Y nel mio sangue; specifico che ho 3 femmine. Il punto è che fra due settimane ho la morfologica, però alla 16 ^ ho fatto una eco: il bimbo si muove così tanto che ogni volta non riescono a vedere nulla. Ed è strano o non ci fanno caso o non hanno la pazienza a vedere con calma. Io sono in ansia anche se credo al 100% al test, ma quando leggo dei post che hanno anche sbagliato mi mettono ansia. Secondo lei provo a fare una ecografia pre morfologica o aspetto tranquilla la morfologica perché il test non sbaglia mai. Grazie.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

la possibilità di errore del test esiste, in medicina i termini "sempre" e "mai" è meglio non usarli. Di conseguenza, se vuole essere sicura e non ce la fa ad aspettare la morfologica può sottoporsi all'ecografia premorfologica in 16^ settimana. Credo sia probabile che verrà confermato il sesso maschile del bambino, però così non avrà più dubbi. Le consiglio comunque di dominare la sua ansia perché tanto, anche nel caso remoto in cui la premorfologica dovesse smentire il test, non potrebbe fare altro che accettare di avere una quarta femminuccia. Cordialmente.



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