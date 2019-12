Test dell’ovulazione eseguito in anticipo

Una domanda di: Antonella

Gentile Dottoressa, sono una ragazza di 31 anni. Provo ad avere una gravidanza da 6 mesi ma nulla, questo mese ho acquistato il test di ovulazione clearblue con doppio indicatore di fertilità (estrogeno faccina lampeggiante) (LH faccina fissa per 48 ore ). Ho notato, nonostante abbia iniziato a fare il test in anticipo, che non ha mai rilevato l’estrogeno con faccina lampeggiante ma solo l’ormone LH, perciò la mia domanda è la seguente: è possibile che la gravidanza ritardi ad arrivare perché non si rileva l’estrogeno? Io ogni mese vedo comunque la presenza di muco cervicale ad albume d’uovo che poi diventa più denso dopo, credo, l’avvenuta ovulazione.





Elisa Valmori Elisa Valmori Salve cara signora, la soluzione del suo dubbio sta nella sua affermazione “nonostante abbia iniziato a fare il test in anticipo”.

Immagino che il clearblue con doppio indicatore abbia una sensibilità ad una certa soglia degli estrogeni, presumibilmente quella in prossimità del picco dell’LH e quindi dell’ovulazione. Stiamo parlando quindi di elevati livelli estrogenici, normalmente assenti all’inizio della fase fertile.

Direi che quindi il test è stato falsato dall’anticipo sui tempi.

Quanto alla sua fertilità, è certamente un marcatore molto prezioso e molto attendibile la presenza di muco cervicale con le caratteristiche che lei mi ha riportato, ossia “ad albume d’uovo”, che si modifica in senso progestinico dopo l’avvenuta ovulazione, addensandosi.

Non mi resta che augurarle di coronare presto il vostro sogno di diventare genitori e ricordarle di iniziare già da ora ad assumere acido folico 1 compressa al giorno da 400 microgrammi, lontana da latticini e the (n.b. è mutuabile!)

