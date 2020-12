A cosa servono i test dell’ovulazione

Una domanda di: Albi 2000

Buongiorno. Ultima mestruazione lo scorso 19 settembre.

Test ovulazione Clearblu picco Lh 2-10

Rapporti il 30 settembre e i 3 ottobre.

Volevo chiedere l’affidabilità del test di ovulazione, ultimo rapporto 08 ottobre.

I parametri ecografici corrispondono sia con ovulazione che con ultima mestruazione.

Questo vuol dire che i rapporti fecondi sono stati quelli entro il 3 ottobre?

Grazie.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, i test che valutano il periodo dell’ovulazione si basano sul movimento ormonale ovarico diretto o indiretto, ovvero sull’andamento dei livelli dell’ormone LH e degli estrogeni. Tutto ciò non è garanzia di una avvenuta ovulazione in un determinato giorno ma solo di un movimento ormonale che riflette l’attività ovarica. Questi strumenti sono molto validi per orientare la ricerca del rapporto fecondo ma non possono essere utilizzati come testimonianza di un’avvenuta ovulazione in una particolare data e meno ancora possono servire per stabilire in che giorno esatto sia avvenuto il concepimento. Al riguardo, pensi anche che gli spermatozoi maschili possono sopravvivere fino a 7 giorni nell’apparato genitale femminile. Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

