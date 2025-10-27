Test di Coombs mai effettuato: si può fare per la prima volta anche in 33^ settimana?

Una domanda di: Francesca
Salve io sono alla 33 settimana ho gruppo 0+ il mio compagno A+, mi sono accorta solo ora che mi è sfuggito il test Coombs che mi era stato prescritto dal ginecologo ad inizio gravidanza. Mi chiedo se ci sono problemi a riguardo? Posso farlo ora o non è necessario? Grazie mille.
Elisa Valmori
Salve signora,
il test di Coombs indiretto si effettua solitamente nei primi esami della gravidanza. Va ripetuto mensilmente nelle pazienti di gruppo negativo, quindi nel suo caso è sfuggito.
Direi che si può effettuare assolutamente anche a 33 settimane, tenendo presente che sarà a pagamento (circa 10 euro se ben ricordo). Serve per rilevare la presenza di anticorpi contro il fattore RH che è espresso sui globuli rossi delle persone con gruppo sanguigno positivo (quindi lei, suo marito e molto probabilmente la creatura in arrivo).
Mi aspetto che l'esito del test risulti negativo. Spero di averle risposto, cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
