Test di Coombs mai effettuato: si può fare per la prima volta anche in 33^ settimana?

Una domanda di: Francesca

Salve io sono alla 33 settimana ho gruppo 0+ il mio compagno A+, mi sono accorta solo ora che mi è sfuggito il test Coombs che mi era stato prescritto dal ginecologo ad inizio gravidanza. Mi chiedo se ci sono problemi a riguardo? Posso farlo ora o non è necessario? Grazie mille.







